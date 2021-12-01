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Следящие за адвент-календарем "Космоса" тюменцы получат призы

Общество, 09:52 26 декабря 2021

группа "Космос | Молодежный театральный центр" ВКонтакте

Билет на спектакль, авторский календарь на 2022 год, набор новогодних открыток и мерч могут получить тюменцы, внимательно следящие за адвент-календарем МТЦ "Космос". Окошки календаря будут появляться в Инстаграме молодежного театрального центра до 30 декабря.

Нужно дожидаться, когда открываются окошки с мини-сюрпризами или пожеланиями, и делать скриншоты. С 1 по 8 января их надо отправить в директ Инстаграма МТЦ "Космос". Победителей назовут 10 января, пишет Мегатюмень.

Адвент-календарь — часть новогоднего проекта "Будь" от молодежных пространств Тюменской области.

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# Новый год , подарки

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