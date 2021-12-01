  • 26 декабря 202126.12.2021воскресенье
  • USD73,1886
    EUR82,9300
  • В Тюмени -22..-24 С 5 м/с ветер юго-восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменских водителей массово проверили на трезвость на улице Запольной

Общество, 10:22 26 декабря 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

"Сплошные" проверки водителей на трезвость прошли на двух участках улицы Запольной в Тюмени 25 декабря. В течение двух часов сотрудники ГИБДД и кинологи из полиции проверили более 700 автомобилей. Все водители оказались трезвыми.

При этом были выявлены другие нарушения. Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, 6 водителей управляли транспортом без ОСАГО, 5 — управляли автомобилем с нечитаемыми государственными регистрационными знаками, 4 — с незаконной тонировкой стекол, еще в 4 случаях газобаллонное оборудование не было зарегистрировано в установленном порядке.

С автомобилистами провели профилактические беседы.

.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ГИБДД , проверки

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:34 26.12.2021В Голышманово в Новый год запустят два фейерверка
10:22 26.12.2021Тюменских водителей массово проверили на трезвость на улице Запольной
09:52 26.12.2021Следящие за адвент-календарем "Космоса" тюменцы получат призы
08:42 26.12.2021Ишимские лор-врачи вовремя выявляют опухоли с помощью нового оборудования