Тюменских водителей массово проверили на трезвость на улице Запольной

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

"Сплошные" проверки водителей на трезвость прошли на двух участках улицы Запольной в Тюмени 25 декабря. В течение двух часов сотрудники ГИБДД и кинологи из полиции проверили более 700 автомобилей. Все водители оказались трезвыми.

При этом были выявлены другие нарушения. Как сообщает Госавтоинспекция Тюменской области, 6 водителей управляли транспортом без ОСАГО, 5 — управляли автомобилем с нечитаемыми государственными регистрационными знаками, 4 — с незаконной тонировкой стекол, еще в 4 случаях газобаллонное оборудование не было зарегистрировано в установленном порядке.

С автомобилистами провели профилактические беседы.

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