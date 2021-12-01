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Новогодние спектакли представят в ишимских музеях

Общество, 12:49 26 декабря 2021

Два новогодних спектакля для детей покажут в Ишимском музейном комплексе им. П.П. Ершова. Взрослой публике в новогодние праздники предлагают посетить выставку мини-книг от омского мастера.

26 декабря в музее П. П. Ершова артисты театра кукол "Кот ученый" покажут спектакль "Приключения Настеньки в новогоднем лесу", а 27 декабря в музее "Городская управа" состоится иллюстрированный спектакль "Двенадцать месяцев". Постановку будет сопровождать музыка Баха, Вивальди и Иванова-Крамского в исполнении Михаила Соломенцева, а также техника живого рисования, сообщает пресс-служба музейного комплекса.

50 миниатюр и более сотни мини-книг, изготовленных омским мастером Анатолием Коненко, можно увидеть на выставке "Чудеса под микроскопом" в музее "Городская управа" Ишима по по 31 января 2022 года.

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# выставка , музеи , спектакли

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