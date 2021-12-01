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Тюменские подростки могут проконсультироваться с психологом по телефону доверия

Общество, 15:07 26 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Обратиться к психологу могут дети, подростки и их родители по единому общероссийскому телефону доверия: 8-800-2000-122, сообщает департамент социального развития Тюменской области.

Прошедшие специальную подготовку консультанты помогут снять остроту психоэмоционального напряжения, которое испытывает звонящий, и уберечь его от опрометчивых и опасных поступков.

Общение с психологом анонимно: называть свое имя, фамилию адрес никто не потребует, cчета за разговор, каким бы длительным он не получился, не последует — звонок с любого мобильного или стационарного телефона бесплатный.

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# детский телефон доверия

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