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В районе Мелиораторов елку откроют праздничным спектаклем

Общество, 16:40 26 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Открытие новогодней елки в районе ММС состоится 27 декабря в 18 часов 30 минут на площади у ДК "Орфей". С театрализованным представлением "Ключ от сказки" к жителям района приедут артисты центра культуры и творчества "Тюмень", сообщает городской департамент культуры.

Гости праздника будут водить хороводы, петь песни и рассказывать стихи. Дед Мороз и Снегурочка помогут детям и взрослым почувствовать новогоднюю атмосферу.

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# Новый год , праздники

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