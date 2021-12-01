В районе Мелиораторов елку откроют праздничным спектаклем
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Открытие новогодней елки в районе ММС состоится 27 декабря в 18 часов 30 минут на площади у ДК "Орфей". С театрализованным представлением "Ключ от сказки" к жителям района приедут артисты центра культуры и творчества "Тюмень", сообщает городской департамент культуры.
Гости праздника будут водить хороводы, петь песни и рассказывать стихи. Дед Мороз и Снегурочка помогут детям и взрослым почувствовать новогоднюю атмосферу.