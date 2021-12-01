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Платье мечты получила маленькая тюменка на акции "Елка желаний"

Общество, 13:19 27 декабря 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Платье мечты получила четырехлетняя тюменка Пелагея Баженова на Новый год от дарительницы из Москвы. О малышке с инвалидностью, которая хочет встретить праздник в пышном наряде принцессы, мама девочки Юлия рассказала на акции "Елка желаний".

"Наша семья участвует в акции впервые, и мы особо не надеялись на отклик незнакомых людей. Но с нами связалась наша "волшебница" - Мария из Москвы, которая узнала о мечте Пелагеи и передала ей подарок. Я растрогана: это просто чудо, что нашелся человек, готовый сделать приятное нашему ребенку на Новый год и день рождения. 1 январе дочке исполнится пять лет", - рассказала Юлия Баженова, которая связалась с дарительницей по видеосвязи и от души поблагодарила ее за проявленное внимание и подарок.

Баженовы воспитывают троих детей. У младшей Пелагеи врачи диагностировали центронуклеарную миопатию. Юлия поясняет, что организм дочери плохо усваивает белок. Вопреки диагнозу, девочка ходит, любознательна и активна. Старший брат учит ее читать и считать, родители возят на ЛФК, массаж, иппотерапию. Баженовы не сдаются и хотят найти врачей, которые займутся случаем Пелагеи и дадут ей шанс на полноценную жизнь.

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Татьяна Ковалева

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# Елка желаний , Новый год

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