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Ишимский врач восстановил руку пациенту, вынужденному стать левшой

Общество, 16:41 27 декабря 2021

Тюменская областная больница № 4 | Фото: Тюменская областная больница № 4

Ишимский врач-травматолог-ортопед Парвинжон Азимов за одну операцию избавил пациента от двух серьезных проблем с рукой. Об этом сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

В ноябре в отделение травматологии Областной больницы № 4 поступил молодой человек с посттравматической нейропатией лучевого нерва справа и металлоконструкцией правой плечевой кости. Ему предстояла операция по удалению пластины. Установили ее 24-летнему жителю Ишима в мае 2021 года, когда пациента экстренно доставили в стационар для оперативного лечения закрытого перелома плечевой кости.

В течение шести месяцев молодой человек жил с фиксирующим устройством в руке и с повисшей кистью.

"Я не мог ни поднять руку, ни сжать в кулак кисть, не получалось ничего взять, даже не мог поздороваться, – рассказал молодой человек. – За полгода стал левшой. После операции по удалению пластины я не ожидал, что рука вновь обретет свои функции, теперь пальцы разгибаются, даже кисть вращается. Сейчас у меня две работоспособные руки. Первым, кому я пожал руку в знак благодарности, был доктор Азимов".

Парвинжон Азимов доволен результатом микрохирургической операции, которую ему удалось провести в обычной операционной.

"Моему пациенту предстояло две операции: первая – по удалению металлоконструкции, вторая – по лечению нейропатии лучевого нерва, ее изначально планировалось провести в областном центре. Однако нам удалось это сделать в ходе одного оперативного вмешательства", - отметил врач.

Доктор удалил пластину, провел ревизию нерва, избавил его от спаечного процесса. Сейчас молодой человек получает лечение в физиотерапевтическом отделении, ходит на ЛФК и нейростимуляцию. Утраченное здоровье возвращается.

"Динамика хорошая – объем движений в кисти гораздо больше. Думаю, что повторные курсы лечения будут нужны, так как нейропатия – патология сложная, лечится всегда непросто, но начало положено, и оно весьма обнадеживающее", – отметил Парвинжон Азимов.

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# врачи , Ишим , областная больница №4

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