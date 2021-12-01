В Тюмени на маршруте 47 автобуса появилась новая остановка

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Новую остановку "Детский сад № 100" включили в схему движения маршрута регулярных перевозок № 47 и 47д с 27 декабря, сообщает Тюменьгортранс.

Маршрут № 47 "ул. Дамбовская – ул. Высотная" и № 47д "ул. Дамбовская – ул. Вологодская" будут останавливаться по адресу ул. Елизарова, 12 в обоих направлениях.

Расписание для пассажиров общественного транспорта доступно в соответствующем разделе на сайте tgt72.ru, в мобильном приложении "Тюменский транспорт", по бесплатному номеру телефона информационно-справочной службы 8-800-250-0722 и на остановках.