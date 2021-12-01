Ледовая скульптура тюменца получила Гран-при в Подольске

| Фото: пресс-служба администрации Подольска | Фото: пресс-служба администрации Подольска

Гран-при фестиваля-конкурса ледовых скульптур "Сказки планеты Земля" завоевал в Подольске тюменец Александр Скареднов с работой "Кот в сапогах".

Как сообщают организаторы, над созданием ледяных шедевров трудились лучшие скульпторы России из разных уголков страны.

В течение нескольких дней участники конкурса с помощью подручных инструментов вырезали из ледяных глыб оригинальные трехметровые композиции.

Оценивало работы жюри во главе с академиком Российской академии художеств, заслуженным художником Российской Федерации Александром Рожниковым.

Особое внимание при оценке скульптур было обращено на технику и мастерство обработки льда, учитывались композиционное решение и оригинальность. По итогам фестиваля участников наградили почетными дипломами и памятными подарками.