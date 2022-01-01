Тюменцам с блогами о бизнесе и спорте предлагают поучаствовать во всероссийском конкурсе

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Заявиться на всероссийский конкурс "ТопБЛОГ" предлагают жителям Тюменской области от 14 лет и старше, ведущим блог ВКонтакте, Инстаграм, ТикТок, на платформах Яндекс.Дзен и Youtube. На конкурсе семь номинаций — ProБизнес, ProДобро, ProЭкология, ProУниверситет, ProСпорт, ProЗдоровье и ProВоспитание.

Участников поделят на две категории — с числом подписчиков менее 100 тысяч и свыше 100 тысяч. Победителей определит экспертный совет, состоящий из наставников одноименного проекта "ТопБЛОГ", а также из ведущих журналистов, ярких представителей шоу-бизнеса и медиаиндустрии.

Заявки на конкурс принимаются на сайте topblog.rsv.ru до 17 января 2022 года. Итоги подведут 25 января.

Организаторы премии "ТопБЛОГ" — президентская платформа "Россия — страна возможностей".