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Тюменцам с блогами о бизнесе и спорте предлагают поучаствовать во всероссийском конкурсе

Общество, 19:14 01 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Заявиться на всероссийский конкурс "ТопБЛОГ" предлагают жителям Тюменской области от 14 лет и старше, ведущим блог ВКонтакте, Инстаграм, ТикТок, на платформах Яндекс.Дзен и Youtube. На конкурсе семь номинаций — ProБизнес, ProДобро, ProЭкология, ProУниверситет, ProСпорт, ProЗдоровье и ProВоспитание.

Участников поделят на две категории — с числом подписчиков менее 100 тысяч и свыше 100 тысяч. Победителей определит экспертный совет, состоящий из наставников одноименного проекта "ТопБЛОГ", а также из ведущих журналистов, ярких представителей шоу-бизнеса и медиаиндустрии.

Заявки на конкурс принимаются на сайте topblog.rsv.ru до 17 января 2022 года. Итоги подведут 25 января.

Организаторы премии "ТопБЛОГ" — президентская платформа "Россия — страна возможностей".

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# блогеры , конкурсы

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