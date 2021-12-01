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За езду по фальшивым правам суд наказал жительницу Голышманово

Происшествия, 17:36 28 декабря 2021

mvdmedia.ru | Фото: mvdmedia.ru

На четыре месяца суд ограничил в свободе жительницу Голышмановского округа, ездившую по фальшивым водительским правам, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Как известно из материалов дела, в июле 2021 г. 36-летняя женщина заказала в Интернете поддельное удостоверение со своими анкетными данными и фотографией. 19 августа сотрудники ГИБДД остановили ее автомобиль в с. Аромашево. Водительница предъявила инспекторам свои поддельные права.

В суде женщина полностью согласилась с предъявленным ей обвинением, признала вину и раскаялась в содеянном. Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы на четыре месяца.

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# поддельные права , суд

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