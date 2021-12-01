В Тобольске из аварийного жилья переселили почти 200 человек

| Фото: Тобольская городская дума | Фото: Тобольская городская дума

192 жителя переселили из аварийного жилья в новые квартиры в Тобольске в текущем году. Расселенная площадь аварийного жилищного фонда составляет 5257,15 кв. м., сообщает городская дума.

Информацию об этом заслушали депутаты на заседании комиссии по экономическому развитию, бюджету, финансам и налогам.

228 молодых семей получили социальные выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства в рамках участия в мероприятии ведомственной целевой программы. Четырем семьям, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставлены жилые помещения по договорам социального найма.

В отношении 1 тыс. 316 единиц недвижимого имущества изготовлены технические планы, они поставлены на кадастровый учет.

В отношении 663 единиц бесхозяйного недвижимого имущества, выявленного по состоянию на 1 января 2017 года, зарегистрировано право муниципальной собственности.