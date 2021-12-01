Серебряные волонтеры открыли в Тюмени благотворительную мастерскую

| Фото: "Серебряные добровольцы - МЫ ВМЕСТЕ" во ВКонтакте | Фото: "Серебряные добровольцы - МЫ ВМЕСТЕ" во ВКонтакте

Мастерская серебряного добровольчества "Арт-изба" открылась в Тюмени 27 декабря в пространстве традиций "Среда" (Fabric loft, ул. Молодежная 74/4). Здесь волонтеры старшего поколения создают тканые, вязаные и текстильные изделия с местным колоритом, чтобы передать их одиноким пожилым, малоимущим семьям, родителям детей, появившихся на свет раньше установленного срока.

Как сообщает региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации, в июле 2021 года проект мастерской принял участие в грантовом конкурсе Президентского фонда культурных инициатив и вошел в число победителей.

Серебряные добровольцы планируют не только создавать изделия доброго творчества, но проводить "Мастерские в чемодане", где ребята, оставшиеся без попечения родителей, узнают от бабушек-волонтеров о культуре и традициях Тюменского края, а также получат простые навыки штопки, вязания и шитья.

Резиденты "Арт-избы" знакомятся с прикладным творчеством и ремеслами региона. Они уже посетили "Гильдию мастеров", провели встречу с руководителем квил-клуба "Сибирская палитра". Впереди их ждет знакомство с ткачеством: экскурсия в Музей крестьянского быта, а также мастер-класс в "Доме Машарова" мастера ковроткачества Татьяны Клыковой.