Ключи от новых квартир получили дети-сироты в Омутинском

| Фото: "Новости Омутинского района" во Вконтакте | Фото: "Новости Омутинского района" во Вконтакте

Ключи от комфортных квартир в новом доме по ул. Герцена в с. Омутинское получили дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. С новосельем их поздравил глава муниципального образования Олег Кузнецов, сообщает газета "Новости Омутинского района" ВКонтакте.

Современный трехэтажный дом построен на месте бывшего пустыря недалеко от центра села. Рядом находятся стадион, спорткомплекс, школа, больница, магазины и другие социально значимые объекты. На площади в 2 тыс. 300 кв. м. разместились 48 однокомнатных и три трехкомнатные квартиры.

Объект с благоустроенной территорией возведен в кратчайшие сроки с использованием современных строительных технологий. Проект реализован по инициативе правительства Тюменской области.

С вводом в эксплуатацию многоквартирника в Омутинском районе практически закроется очередность на жилье для детей-сирот на 2021 год. Пять лет граждане будут проживать в квартирах по договору соцнайма. Выполнив за этот срок все обязательства, они получат право оформить жилплощадь в собственность.