О культуре, традициях и обычаях разных национальностей Тюменской области расскажет программа "Родина"

координационный совет национальных объединений Тюменской области координационный совет национальных объединений Тюменской области

В Тюменской области завершились съемки программы "Родина". В новых выпусках зрители познакомятся с традиционной культурой и обычаями русских, армян, казахов, мордовцев, татар, украинцев, чеченцев и чувашей. Об этом сообщает пресс-служба координационного совета национальных объединений Тюменской области.

Съемочной площадкой "Родины" стали города, села и деревни Тюменской области, героями – жители региона разных национальностей, декорациями – этнографические музеи, старинные усадьбы, деревенские дома, мастерские, национальные праздники, современные центры национальных культур. Съемки программы проходили осенью и зимой 2021 года.

"Родина" – это большое и увлекательное путешествие по Тюменской области, – рассказал председатель координационного совета Евгений Воробьев. - Программа рассказывает о семейных и кулинарных традициях, уникальных обычаях, национальных промыслах и ремеслах, самобытной танцевальной и песенно-музыкальной культурой сибиряков разных национальностей".

Вместе с авторами цикла тюменцы посетят традиционное жилище кочевников – юрту, побывают в гостях на сибирском подворье, научатся мастерить деревянные ложки, прясть шерсть, играть на дудуке и домбре. Вместе с героями программ попробуют мордовский мед, испекут лаваш, засолят капусту, приготовят сибирско-татарские пельмени и казахские баурсаки, примут участие в старинных обрядах, споют народные песни.

Для просмотра программы "Родина" нет необходимости быть дома в определенное время. Выпуски "Родины" выходят на одноименном YouTube-канале. При желании сами зрители смогут стать участниками или авторами следующих программ, для этого нужно оставить комментарий или заявку.

Цикл видеопрограмм на этнокультурную тематику "Родина" выходит по инициативе координационного совета национальных объединений Тюменской области при поддержке гранта губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества для социально ориентированных НКО при софинансировании Фонда президентских грантов.