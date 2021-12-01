Тюменский водоканал подготовил аварийный запас сил и средств на новогодние каникулы

Росводоканал Тюмень Росводоканал Тюмень

Аварийный запас сил и средств, необходимых для ликвидации возможных нештатных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения, подготовили в тюменском водоканале. К работе полностью готов спецтранспорт предприятия.

По информации пресс-службы компании, с 31 декабря по 9 января определены ответственные, которые в круглосуточном режиме будут везти оперативное руководство предприятием. Усилена охрана режимных объектов водоканала.

"Водоканал весь год работает в круглосуточном режиме, и новогодние праздники в этот отлаженный рабочий процесс никаких серьёзных изменений не вносят. Тем не менее, мы сделали всё возможное для обеспечения надёжной и бесперебойной подачи жизненно важных услуг", - говорит главный инженер "Росводоканал Тюмень" Виталий Гурский.

Контакт-центр "Росводоканал Тюмень" и диспетчерская служба работают без перерывов и выходных. Сообщить об утечках, засорах на канализации или открытых колодцах или получить информацию по холодному водоснабжению и водоотведению можно круглосуточно по телефону 540-940.

Потребители услуг смогут передать показания приборов учёта, контакт-центра работает с 8 до 21 часа.

Передать показания счётчиков, оплатить услуги водоснабжения и водоотведения можно в мобильном приложении "РВК.Услуги".