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В Ялуторовске специалисты по профилактике и психологи посетят 15 семей во время каникул

Общество, 20:30 08 января 2022

предоставлено Екатериной Березиной

Специалисты по профилактике, психологи во время зимних каникул посетят подростков, находящихся в социально-опасном положении. Это регулярные рейды, которые проводятся для контроля занятости несовершеннолетних.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила начальник отдела по профилактическим программам Молодежного социально-делового центра Ялуторовска Екатерина Березина.

"В деятельности Молодежного социально-делового центра особое внимание уделяется профилактической работе с несовершеннолетними. В период новогодних каникул осуществляются межведомственные рейды в семьи подростков данной категории - с целью контроля их занятости в каникулы", - говорит она.

Специалисты проводят беседы с родителями, законными представителями о необходимости исполнения обязанностей по надлежащему воспитанию и содержанию детей. Подростков убеждают провести каникулы позитивно, с пользой для здоровья. Для этого им вручают специальные информационные буклеты и анонсируют мероприятия, которые пройдут в молодежном центре города.

По словам Екатерины Березиной, многие подростки пустому времяпрепровождению предпочитают активности, которых в период зимних каникул предостаточно.

Анжела Лебедева

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# подростки , профилактика , Ялуторовск

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