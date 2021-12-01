В Тюменской области отменили QR-коды на входе в термальные источники, театры, музеи

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

QR-коды на входе в термальные источники, СПА-комплексы, кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, цирк, объекты спорта, фитнес-центры отменены по решению оперативного штаба Тюменской области с 30 декабря по 20 января 2022 г.

Об этом губернатор Александр Моор сообщил в своих аккаунтах в соцсетях 29 декабря.

"Мы очень внимательно смотрим за обстановкой. В зависимости от ситуации, возможно как дальнейшее смягчение ограничительных мер, так и их ужесточение. Но все-таки я надеюсь, что высокий уровень вакцинации, соблюдение масочного режима, социальной дистанции и других защитных мер позволят нам и дальше снижать количество заболевших", - отметил Моор.

Губернатор Тюменской области выразил признательность всем жителям региона за серьезное отношение к делу борьбы с пандемией, за ответственность. В Тюменской области выполнен план по вакцинации против коронавирусной инфекции, составил 80%.