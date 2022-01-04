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Голышмановские пенсионеры занимаются арт-терапией для профилактики деменции

Общество, 08:42 04 января 2022

Кцсон Голышманово ВКонтакте | Фото: Кцсон Голышманово ВКонтакте

Более 50 пожилых голышмановцев занимаются рисованием для профилактики возрастных изменений. Занятия для них организуют специалисты Голышмановского комплексного центра социального обслуживания населения для посетителей групп дневного пребывания.

Для арт-терапии используются разные художественные материалы, от карандашей до глины.

"Лечение и решение разнообразных проблем с помощью изобразительного искусства очень популярно и доступно многим. Пожилой человек может выразить себя, свои мысли, переживания, эмоции и чувства – все, что скрыто в его внутреннем мире – с помощью линий, форм и цветов на бумаге или холсте. Это эффективный и действенный метод для профилактики деменции, а также он помогает справиться с негативными эмоциями, снять нервно-психическое напряжение", - рассказала психолог Юлия Старикова.

Она уточнила, что изобразительная деятельность позволяет восполнить дефицит общения и построить более гармоничные отношения с окружающими, сообщает "Комсомольская правда - Тюмень".

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# арт-терапия

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