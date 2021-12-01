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Тобольская школьница получила на "Елке желаний" сертификат на онлайн-обучение

Общество, 17:21 30 декабря 2021

Тобольская городская дума | Фото: Тобольская городская дума

Сертификат на онлайн-обучение по авторской программе по биологии получила тобольская школьница Мария Сахарова. Подарок ученице 11 класса школы № 9 вручили в рамках акции "Елка желаний", сообщает городская дума.

Мария Сахарова является призером олимпиады по экологии городского и регионального этапов. Планирует поступить в медицинский университет и хочет повысить балл по ЕГЭ. Для этого решила дополнительно подтянуть знания в "Новой школе".

Сертификат на обучение от имени местного отделения партии "Единая Россия" школьнице вручили депутат городской думы Татьяна Орлова и заместитель председателя гордумы Михаил Никитин.

Всего в Тобольске в ходе благотворительной акции "Елка желаний" подарки получат 35 выпускников школ, занявшие призовые места на областных этапах предметных олимпиад.

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# Елка желаний , Тобольск

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