Сэкономить на потреблении воды в праздники вполне реально, уверены специалисты

| Фото: «Росводоканал Тюмень» | Фото: «Росводоканал Тюмень»

Самый большой расход воды сотрудники "Росводоканал Тюмень" фиксируют 31 декабря, сообщает пресс-служба компании.

Традиционно увеличивается разбор воды также в выходные и в предпраздничные дни.

"Перед праздником все люди стараются привести в порядок квартиру и накрыть красивый стол. Часто при этом не обращая внимания на то, что из открытого крана вытекает вода, а вместе с ней и деньги из семейного бюджета", - рассказала коммерческий директор "Росводоканал Тюмень" Екатерина Шаркова.

В компании рассказали, как тюменцам сэкономить воду и деньги. Необходимо починить протекающие краны и проверить слив унитаза, установить однорычажные смесители. Выключать воду во время чистки зубов и бритья. Принимать чаще душ, чем ванну (чтобы наполнить ванну, нужно не менее 140 л воды, за одну минуту в душе расходуется 10–20 л).

Кроме того, стоит включать стиральную и посудомоечную машины только при полной загрузке. Использовать воду, которая осталась от мытья овощей и фруктов, для полива растений.