Для тюменцев организуют бесплатные занятия по фигурному катанию с инструкторами

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Более 124 ледовых объектов, в том числе 97 хоккейных кортов и 27 ледовых площадок, действуют в Тюмени, сообщает городской департамент по спорту.

Массовые катания на коньках организованы на новом большом катке в районе Масловского взвоза. Кроме ледового покрытия площадью 1,8 тыс. квадратных метров, здесь с соблюдением всех санитарных мер безопасности будет организован обогреваемый шатер с услугой проката и заточки коньков. Согреться можно с помощью горячих напитков.

На новой ледовой площадке тюменские инструкторы по спорту будут проводить бесплатные занятия и мастер-классы для всех желающих. Они обучат азам и помогут совершенствоваться в катании на коньках. Мастер-классы стартуют с 14 января и будут проходить каждую пятницу с 12 до 15 часов и в субботу с 13 до 16 часов.

Подробнее со списком площадок и кортов можно ознакомиться в сообществе "Спорт Тюмени для всех" по ссылке, вкладка: "Хоккейные корты и ледовые площадки 2021-2022".