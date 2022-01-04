  • 4 января 20224.01.2022вторник
  • В Тюмени -14..-16 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Для тюменцев организуют бесплатные занятия по фигурному катанию с инструкторами

Общество, 16:48 04 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Более 124 ледовых объектов, в том числе 97 хоккейных кортов и 27 ледовых площадок, действуют в Тюмени, сообщает городской департамент по спорту.

Массовые катания на коньках организованы на новом большом катке в районе Масловского взвоза. Кроме ледового покрытия площадью 1,8 тыс. квадратных метров, здесь с соблюдением всех санитарных мер безопасности будет организован обогреваемый шатер с услугой проката и заточки коньков. Согреться можно с помощью горячих напитков.

На новой ледовой площадке тюменские инструкторы по спорту будут проводить бесплатные занятия и мастер-классы для всех желающих. Они обучат азам и помогут совершенствоваться в катании на коньках. Мастер-классы стартуют с 14 января и будут проходить каждую пятницу с 12 до 15 часов и в субботу с 13 до 16 часов.

Подробнее со списком площадок и кортов можно ознакомиться в сообществе "Спорт Тюмени для всех" по ссылке, вкладка: "Хоккейные корты и ледовые площадки 2021-2022".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# фигурное катание

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:48 04.01.2022Для тюменцев организуют бесплатные занятия по фигурному катанию с инструкторами
16:17 04.01.2022Тюменская филармония объявила акцию "Рождественский сюрприз"
15:51 04.01.2022В больницах Голышмановского городского округа используют новое офтальмологическое оборудование
15:08 04.01.2022Тюменцам предлагают сбросить вес в семейном проекте "Вес под контролем, все под контролем"