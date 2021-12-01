Премьеры спектаклей, мюзикл и сказки ожидают тюменцев в новогодние каникулы

| Фото: Тюменский театр кукол ВКонтакте | Фото: Тюменский театр кукол ВКонтакте

Премьеру спектакля "Приключения звездного Цирколёта" – космическое шоу для детей от 6-ти лет – представит зрителям Тюменский театр кукол 7 января.

Сценарист и режиссер-постановщик Антон Нестеренко. Его постановка наполнена интересными находками, кукольными трюками, яркими образами и световыми эффектами.

Гостей театра кукол 2 января ожидает новогодняя история о сказочных чудесах "Двенадцать месяцев". Артисты театра в органном зале Тюменской филармонии 4 – 6 января представят сказку "Снеговик-почтовик".

Тюменский большой драматический театр во время новогодних каникул, а именно со 2 по 5 января приглашает тюменцев и гостей областной столицы на мюзикл "Сказки 1001 ночи".

Тобольский драматический театр им. П.П. Ершова 6 и 7 января подготовил для зрителей "Рождественскую историю" и "Почти рождественский рассказ". 8 и 9 января для юных театралов здесь покажут музыкальную сказку "Новогодние приключения Ёлки".

В Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике на каникулах можно пройти квесты "Поморозим по-зимнему" и "В поисках северного сияния".

Зрителям напоминают: вход в учреждения в защитной маске.

Анжела Лебедева