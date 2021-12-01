Встретить Новый год в термальных источниках решили москвичи, прилетевшие в Тюмень чартерным рейсом TUI

| Фото: пресс-служба Агентства туризма и продвижения Тюменской области | Фото: пресс-служба Агентства туризма и продвижения Тюменской области

217 человек из Москвы прибыли в Тюмень чартерным рейсом от компании TUI Россия 30 декабря. Отправиться в праздничную Сибирь можно с 30 декабря по 4 января, с 4 по 8 января и с 8 по 12 января. Турпакет включает авиаперелет, трансфер из аэропорта в отель, проживание и выбор уникальных экскурсий. Жители Тюменской области могут на этих же чартерных рейсах полететь в Москву, для них тоже разработаны интересные предложения.

Об этом рассказал заместитель генерального директора TUI Россия Александр Сирченко.

"Для отдыхающих в Тюмени предложены программы: "Привет, Сибирь! Лайт", "Сибирские термы", "Романовы в Сибири" и "Рождество по-сибирски". Стоимость таких туров начинается от 23 тысяч 500 рублей. Это чартерное направление пользуется популярностью, поэтому мы планируем развивать его, благодаря чему Тюменскую область посетит еще большее число желающих. Чартерные перевозки дают стабильный туристический поток в наиболее привлекательные регионы России, а это повышает инвестиционную привлекательность, развивает экономику региона. Надеемся и на дельнейшее сотрудничество по этому направлению", - добавил он.

Наибольшей популярностью у туристов пользуется спросом программа "Романовы в Сибири", но на Новый год многие выбирают программу с посещением термальных источников.

Инна Ивасенко с девятилетним сыном специально прилетели в Тюмень встретить Новый год в термальных источниках.

"Любим познавательный отдых, Тюменская область подходит для этого. Хотим искупаться в термальном источнике, отведать сибирской кухни, посетить Ялуторовский острог, получить удовольствие от отдыха. Любим сибиряков - это добрые и открытые люди", - сказала она.

Председатель правления ФРОС Region PR, член Экспертного совета комитета Государственной думы по туризму и развития туристической инфраструктуры, член Общественного совета при Федеральном агентстве по туризму, член правления РТС Геннадий Шаталов в Тюмени уже в третий раз, но намеренно не посещал термальные источники.

"Хотел именно новогоднюю ночь отметить в бассейне с полезной минеральной водой, считаю, что это круто. Специально с супругой прилетели в Тюмень в канун Нового года. Здесь все настоящее: снег, термальные источники, сибирская кухня. Что еще нужно, чтобы встретить Новый год? Когда откроют границы, это направление будет востребовано и у иностранных туристов. Уверен, что коронная фраза из кинофильма "Ирония судьбы или с легким паром" теперь будет звучать так: мы с друзьями 31 декабря отправляемся в Тюмень в термальный источник", - поделился он и предложил организовать в Тюмени всероссийский форум по развитию термального бизнеса.

Геннадий Шаталов считает, что мода на путешествия по России сформировалась и люди хотят путешествовать по стране. Для более активного развития туристического потока необходимо искать точки роста и притяжения туристов, придумывать туристические события, чтобы через культуру и традиции показать историю того или иного города.

"Люди ездят отдыхать в модные места, никто не поедет в неизвестную территорию. Путешествие – это узнать что-то новое, приобрести знания, опыт и получить то, чего нет в их регионе", - отметил Геннадий Шаталов.

Для семьи Сафроновых отпраздновать Новый год в Тюмени - мечта.

"Активно идет реклама, звучит слоган "Ваша мечта реализуется в Тюмени"! Вот и поехали реализовать свою мечту. Надеемся получить массу впечатлений, зарядиться хорошим настроением. Внутренний туризм нужно развивать. Никогда не думали, что поедем в Сибирь, но границы закрыты и решили попробовать", - поделились они.

Напомним, что первый туристический чартерный рейс из Москвы приземлился в Тюмени 7 сентября 2021 года.

| Фото: пресс-служба Агентства туризма и продвижения Тюменской области | Фото: пресс-служба Агентства туризма и продвижения Тюменской области

Ирина Шемякина