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В Тюмени на катке у Масловского взвоза можно бесплатно покататься 31 декабря и 1 января

Общество, 13:30 31 декабря 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На катке у Масловского взвоза в Тюмени 31 декабря можно кататься с 12 до 16 часов 30 минут; 1 января - с 12 до 23 часов.

Как сообщает региональный департамент спорта, на катке у ТЦ "Фаворит" по адресу: ул. В. Гнаровской, 12, в новогоднюю ночь кататься можно будет до самого утра.

Расписание бесплатных занятий и мастер-классов на катке у "Конторы пароходства": 4 января - 13 -15 часов; 6 января - 12 часов 30-14 часов 30 минут.

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