СИБУР поддержит 20 проектов победителей конкурса "Формула хороших дел" из Тобольска

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

СИБУР подвел итоги седьмого грантового конкурса в рамках программы "Формула хороших дел". Поддержку компании в 2022 году получит 121 проект в 15 городах России.

В Тобольске и Тобольском районе победителями стали 19 организаций, в том числе, Дом детского творчества, Свободный молодежный театр, детский лечебно-реабилитационный центр "Надежда" и другие.

На средства грантов будут проведены профориентационные мероприятия, созданы новые возможности для досуга молодежи и пожилых людей, несколько проектов направлены на повышение качества жизни людей с ограниченными возможностями здоровья.

"Одна из главных задач грантового конкурса – предоставлять всем организациям, заинтересованным в развитии своих городов, возможности для воплощения задуманного. Мы искренне рады новым участникам, в этом году особенно хочу отметить возросшую активность инклюзивных сообществ, ветеранских организаций, объединений людей "серебряного возраста". Реализация широкого пула проектов позволит развивать культуру многообразия и создавать в наших городах среду, комфортную для всех", – отметила главный эксперт, руководитель программы социальных инвестиций СИБУРа "Формула хороших дел" Елена Снежко.

Всего на конкурс поступило 62 заявки из Тобольска и Тобольского района. 10 проектов-победителей были определены по итогам голосования на сайте программы "Формула хороших дел". Выбор еще 10 победителей осуществляла конкурсная комиссия в составе представителей компании в Москве и регионах, послов программы "Формула хороших дел", внешних экспертов по ключевым темам поданных проектов.

Полные итоги грантового конкурса доступны на сайте программы по ссылке. Кроме того, во всех городах присутствия СИБУРа в 2022 году будут реализованы межрегиональные проекты и волонтерские инициативы сотрудников.