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Патриотическим воспитанием займутся совместно тюменская Росгвардия и ТюмГУ

Общество, 15:38 31 декабря 2021

news.utmn.ru

Соглашения о сотрудничестве подписали управление Росгвардии по Тюменской области и Тюменский государственный университет. Подписи под документом поставили начальник теруправления ведомства полковник полиции Евгений Федоткин и ректор ТюмГУ Иван Романчук.

по информации пресс-службы ведомства, соглашение предусматривает развитие у студентов патриотических чувств, профессиональной ориентации, реализацию совместных проектов, акций и других мероприятий, а также развитие творческого потенциала росгвардейцев и молодых тюменцев, повышение престижа службы в рядах войск национальной гвардии Российской Федерации.

"Выстраивая отношения с первым университетом в Тюменской области, мы нацелены на продуктивное сотрудничество и успешное решение вопросов военно-патриотического воспитания молодёжи, тех, кто стремится быть лучше, кто нацелен на личный вклад в развитие нашего региона и государства в целом. Уверен, что мы приобретём большой опыт работы в этом направлении и выстроим цепочку последовательных целей", − отметил начальник Управления Росгвардии по Тюменской области полковник полиции Евгений Федоткин.

Иван Романчук, в свою очередь, подчеркнул, что с подписанием соглашения взаимодействие между вузом и управлением будет носить конструктивный и взаимовыгодный характер. Акцент будет сделан на совместные проекты, которые послужат устойчивому, безопасному, креативному развитию Тюменской области. "Наша цель повышение уровня профессионализма и социальной ответственности молодежи, в кооперации с территориальным управлением Росгвардии мы сможем организовать значительное количество проектов, которые найдут отклик у студентов и росгвардейцев".

В завершении встречи руководитель областного управления ведомства и ректор ТюмГУ поблагодарили друг друга за продуктивный диалог и поздравили с наступающим Новым годом и Рождеством.

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# ТюмГУ , управление Росгвардии

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