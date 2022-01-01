Соотечественники, приехавшие в Тюменскую область, создают семьи и работают на благо региона

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около трех тысяч соотечественников и членов их семей переехали в Тюменскую область по программе переселения соотечественников, которая действует в регионе с 2013 года, сообщает областной департамент труда и занятости населения Тюменской области.

36% участников программы - с высшим образованием, 58% - средним профессиональным, 6% - общим средним. Каждого претендента рассматривают индивидуально, с учетом его жизненной ситуации.

Для участников программы предусмотрена единовременная финансовая помощь. Ее можно использовать на обустройство в период адаптации на территории вселения, в том числе на социальное, жилищное, а также на медицинское освидетельствование, признание ученых степеней, ученых званий, образования и квалификации, полученных в иностранном государстве.

"Тюменская область в лице прибывших соотечественников получила квалифицированных специалистов, преимущественно на вакансии, которые не спешат занимать местные жители. Люди приезжают с семьями и детьми, но есть и те, кто создают семью уже после переезда. Это говорит о том, что гражданам наш регион нравится и они выбирают его как место постоянного жительства", - отметил директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Александр Сидоров.

Так, благодаря программе, в текущем году в штат Армизонской районной больницы был принят врач анастезиолог-реаниматолог, а в Заводоуковский городской округ приехали молодой врач кардиолог и учитель начальных классов.