Семь многоквартирников будут капитально ремонтировать в Голышмановском городском округе в 2022 году

Семь многоквартирников будут капитально ремонтировать в Голышмановском городском округе в 2022 году. В каждом из них приведут в порядок по одному конструктивному элементу. Предусмотрены обновление крыш, сетей электроснабжения и фасада сообщает "Мегатюмень".

Всего в региональную программу капремонтов общедомового имущества в округе включены 100 домов. Среди них есть дома, износ которых составляет более 45%.

Напомним, с февраля 2020 года областную программу капремонтов актуализировали - срок её реализации увеличили до 2050 года.