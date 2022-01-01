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Семь многоквартирников будут капитально ремонтировать в Голышмановском городском округе в 2022 году

Экономика, 12:39 01 января 2022

Семь многоквартирников будут капитально ремонтировать в Голышмановском городском округе в 2022 году. В каждом из них приведут в порядок по одному конструктивному элементу. Предусмотрены обновление крыш, сетей электроснабжения и фасада сообщает "Мегатюмень".

Всего в региональную программу капремонтов общедомового имущества в округе включены 100 домов. Среди них есть дома, износ которых составляет более 45%.

Напомним, с февраля 2020 года областную программу капремонтов актуализировали - срок её реализации увеличили до 2050 года.

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# Голышмановский городской округ , капремонт

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