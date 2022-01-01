В музее семьи императора Николая II в Тобольске проводят программу "Теплые истории"

| Фото: Тобольский музей-заповедник | Фото: Тобольский музей-заповедник

Провести вечер у камина за чашкой ароматного чая с воздушными круассанами, испеченными по рецепту XIX века, приглашают сотрудники музея семьи императора Николая II в Тобольске. Они , которая продлится по 9 января 2022 года, сообщает Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник.

Гостям расскажут историю пребывания в Тобольске царской семьи, погрузив их в домашнюю атмосферу начала XX века. Посетителей принимают группами от 4 до 8 человек. Подробности - по телефону 8 (3456) 22-37-13.

10 января 2022 года музей подведет итоги новогоднего конкурса "Ларец Мороза-Воеводы". Его победителей определит онлайн-голосование.

До этой даты можно отдать свой голос за лучшую работу конкурса во Вконтакте. В мероприятии участвуют более 200 работ: шкатулки, открытки, елочные украшения и другие поделки.

Баллы участникам будут начисляться за количество "лайков" под фотографиями работ только от зарегистрированных пользователей. Альбом с фото будет закрыт 10 января для подведения итогов.