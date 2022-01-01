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На 5,9% вырастут страховые пенсии по старости в России с 1 января

Экономика, 14:55 01 января 2022

Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Александр Лабыкин, ИА "Тюменская линия"

На 5,9% вырастут страховые пенсии по старости в России с 1 января, сообщает РИА "Новости".

С 1 января вступает в силу закон о беззаявительном порядке получения страховых и социальных пенсий по инвалидности. Аналогичная норма вводится в отношении всех страховых пенсий в случае, если они пересматриваются в сторону увеличения, законом предусмотрена возможность досрочной выплаты и доставки пенсий в условиях ЧС. Неработающим лицам, которым было установлено повышение фиксированной выплаты за 30 лет работы в сельском хозяйстве, при выезде за пределы сельской местности будет сохраняться выплата повышения.

Также Пенсионный фонд РФ начнет раз в три года информировать граждан через портал "Госуслуги" о суммах средств пенсионных накоплений. Точкой отсчета будут 45 лет для мужчин и 40 лет для женщин.

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