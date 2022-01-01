В Тюменской области в 2022 году все больничные листы будут только электронными

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область на 100% готова к переходу на электронные больничные, сообщает информационный центр регионального правительства.

В Тюменской области успешно интегрирована единая медицинская информационная система, что позволяет оптимизировать работу сотрудников медорганизаций, сокращая время, затрачиваемое на оформление листка нетрудоспособности.

В 2021 году медицинские организации оформили 700 тыс. документов о временной нетрудоспособности, в том числе 646 тыс. электронных . Выплаты по пособиям составили 5,7 млрд рублей. Лицензии на выдачу больничных есть у 131 клиники.

Вся информация об электронных больничных, выплатах доступна в личном кабинете на портале Госуслуг, на сайте Фонда социального страхования, в мобильном приложении "Социальный навигатор".