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В Тюменской области в 2022 году все больничные листы будут только электронными

Общество, 15:47 01 января 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменская область на 100% готова к переходу на электронные больничные, сообщает информационный центр регионального правительства.

В Тюменской области успешно интегрирована единая медицинская информационная система, что позволяет оптимизировать работу сотрудников медорганизаций, сокращая время, затрачиваемое на оформление листка нетрудоспособности.

В 2021 году медицинские организации оформили 700 тыс. документов о временной нетрудоспособности, в том числе 646 тыс. электронных . Выплаты по пособиям составили 5,7 млрд рублей. Лицензии на выдачу больничных есть у 131 клиники.

Вся информация об электронных больничных, выплатах доступна в личном кабинете на портале Госуслуг, на сайте Фонда социального страхования, в мобильном приложении "Социальный навигатор".

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# здравоохранение , электронный больничный лист

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