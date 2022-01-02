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Серебряные волонтеры подготовили новогодние видеооткрытки для тюменцев

Общество, 10:51 02 января 2022

департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Новогодний челлендж по созданию видеооткрыток, посвященных Новому году, запустили серебряные волонтеры Тюменской области. Акцию проводит благотворительный фонд "Старшее поколение", пишет Вслух.ру.

Добровольцы записали видео с поздравлениями в различных новогодних локациях. В поздравлениях звучат песни, стихи и добрые истории. Полученные ролики будут публиковаться в социальных сетях до окончания январских выходных.

Организаторы отмечают, что делиться своими улыбками, душевной теплотой, активностью и энергичным настроением – отличная идея в любое время года, особенно во время долгожданных зимних праздников.

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# Новый год , серебряные волонтеры

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