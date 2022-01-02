  • 2 января 20222.01.2022воскресенье
  • В Тюмени -10..-12 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменцам рассказали, как прийти в форму после новогодних застолий

Общество, 13:48 02 января 2022

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Не забывать о физической активности в период новогодних праздников советуют тюменцам специалисты по здоровому образу жизни, пишет Megatyumen.ru.

После длительного перерыва не стоит начинать с прежних нагрузок, тем более, увеличивать их. Включаться в работу над собой нужно постепенно. Для этого подойдут разминки, растяжка, несложные комплексы упражнений.

Еще один вариант – проводить зарядки по утрам. Упражнения следует делать в течение минимум 15 минут. Кроме того, не стоит забывать и о кардиотренировках. 20-минутная ходьба или бег помогут быстрее сбросить лишний вес.

Специалисты также советуют не садиться на строгую диету. В меню должны быть свежеприготовленные блюда, достаточное колчиество овощей и фруктов. Важно помнить и про питьевой режим.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# диетолог , ЗОЖ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:39 02.01.2022Почти тонну отходов вывезли музоровозы в Тюмени 31 декабря
14:07 02.01.2022В Тюменской области выявили 265 новых случаев COVID-19
13:48 02.01.2022Тюменцам рассказали, как прийти в форму после новогодних застолий
13:12 02.01.2022В Тюмени скончался директор областной федерации дзюдо и самбо Денис Вакушин