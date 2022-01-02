Тюменцам рассказали, как прийти в форму после новогодних застолий

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Не забывать о физической активности в период новогодних праздников советуют тюменцам специалисты по здоровому образу жизни, пишет Megatyumen.ru.

После длительного перерыва не стоит начинать с прежних нагрузок, тем более, увеличивать их. Включаться в работу над собой нужно постепенно. Для этого подойдут разминки, растяжка, несложные комплексы упражнений.

Еще один вариант – проводить зарядки по утрам. Упражнения следует делать в течение минимум 15 минут. Кроме того, не стоит забывать и о кардиотренировках. 20-минутная ходьба или бег помогут быстрее сбросить лишний вес.

Специалисты также советуют не садиться на строгую диету. В меню должны быть свежеприготовленные блюда, достаточное колчиество овощей и фруктов. Важно помнить и про питьевой режим.