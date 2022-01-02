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Тюменский диетолог предупредила об опасности безглютенового питания

Общество, 15:13 02 января 2022

Минсельхоз ВК | Фото: Минсельхоз ВК

Безглютеновая и безлактозная диеты могут привести к дефициту микро- и макронутриентов, полезных веществ. Такое мнение высказала диетолог Елена Дороднева, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

Она отметила, что отказываться от глютена и лактозы следует только при непереносимости этих веществ. Без показаний к таким ограничениям рациона стоит относиться разумно и не увлекаться.

"Противопоказания для приема глютена и лактозы должен определять врач-диетолог, эндокринолог или нутрициолог. Прежде чем ставить такой диагноз нужно пройти обследование", - подчеркнула она.

Специалист добавила, что глютен является компонентом зерновых продуктов и всегда содержится в продуктах питания. Молочные продукты для полноценного питания тоже необходимы. Сознательный отказ от глютена и лактозы приводит к значительной скудности пищевого рациона.

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# диетолог , здоровье

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