Тюменский диетолог предупредила об опасности безглютенового питания
Безглютеновая и безлактозная диеты могут привести к дефициту микро- и макронутриентов, полезных веществ. Такое мнение высказала диетолог Елена Дороднева, пишет "АиФ - Западная Сибирь".
Она отметила, что отказываться от глютена и лактозы следует только при непереносимости этих веществ. Без показаний к таким ограничениям рациона стоит относиться разумно и не увлекаться.
"Противопоказания для приема глютена и лактозы должен определять врач-диетолог, эндокринолог или нутрициолог. Прежде чем ставить такой диагноз нужно пройти обследование", - подчеркнула она.
Специалист добавила, что глютен является компонентом зерновых продуктов и всегда содержится в продуктах питания. Молочные продукты для полноценного питания тоже необходимы. Сознательный отказ от глютена и лактозы приводит к значительной скудности пищевого рациона.