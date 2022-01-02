Почти ста тюменцам требуется пересадка почки, печени или сердца

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

97 жителей Тюменской области стоят в очереди на пересадку жизненно-важных органов. Из них пересадки донорской почки ожидают 76 человек, печени – 15, сердца – 6, пишет "Тюменская область сегодня".

Как отметил руководитель центра трансплантации органов и тканей ОКБ №1 Сергей Семченко, в этих списках примерно поровну мужчин и женщин. По его словам, во всех регионах есть недостаток донорских органов. Это связано с тем, что далеко не все органы можно использовать в трансплантологии.

"Стать донором может пациент не моложе 18 лет. Верхний лимит законодательным образом не установлен. Однако есть медицинские противопоказания, например, гепатит и ВИЧ. Если есть верифицированный коронавирус, то такой пациент тоже не подходит", - рассказал он.

Сергей Семченко добавил, что помимо центра трансплантологии органов и тканей областной клинической больницы №2, в регионе работают донорские стационары в Тобольске, Ишиме и Ялуторовске.