Юных жителей Викулово приглашают на новогодний дрифт

| Фото: Викуловский РДК ВКонтакте | Фото: Викуловский РДК ВКонтакте

На познавательные игры, состязания и квесты приглашают юных жителей Викулово с 3 по 9 января. Организует мероприятия Викуловский дом культуры.

Как рассказала в корреспонденту "Тюменской линии" заведующая досуговым отделом учреждения Анастасия Волкова, для каждой программы будет применяться театрализация, новые костюмы, а ребят ждут подарки.

"Третьего января в Викуловском доме культуры пройдет театрализованная программа с участием фиксиков. Герои известного многим детям мультфильма займутся поиском нужной розетки для подключения гирлянды. 4 января ребят ожидает программа "Волшебные сны Единорожки". Главная героиня действия подарит всем детям по порции сладких снов. Но для этого ребята помогут одной из героинь постановки найти сонную пыльцу и пройдут различные препятствия", - отметила она.

5 января в доме культуры состоится "Новогодний дрифт", главным персонажем которого станет Гонщик. Вместе с детьми он вспомнит правила дорожного движения, устроит для маленьких гостей заезды.

Увлекательная программа "Деревня Снеговнуково" пройдет 7 января. По сюжету две девочки Маша и Даша приедут на каникулы к бабушке-дедушке. Их будет ждать масса интересных занятий: катание на коньках, с горки, игры в снежки. В эти игры они вовлекут гостей дома культуры, покажут им народные забавы.

9 января ребят зовут на дискотеку "Елка в кедах" с конкурсами, танцами и сладкими подарками.

Анжела Лебедева