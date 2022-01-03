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Тюменские семьи с детьми получают государственную поддержку

Общество, 20:39 03 января 2022

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Различными видами государственной поддержки воспользовались семьи Тюменской области в 2021 году в рамках регионального проекта "Демография", сообщает областной департамент социального развития.

Почти 15,4 тыс. семей получали ежемесячную выплату в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. Ежемесячное пособие на третьего и последующих детей, рожденных по 31 декабря 2019 года, выплачивалось более 5,6 тыс. семей.

Также ежемесячную денежную выплату на третьего и последующих детей, рожденных с 1 января 2020 года, получали почти 6,9 тыс. семей. Еще 4,3 тыс. семей воспользовались правом на региональный материнский капитал при рождении первого ребенка, и почти 3,5 тыс. семей - при рождении третьего и последующих детей.

Сведения, необходимые для оценки нуждаемости семьи и определения ее права на выплаты, социальные службы получали напрямую из информационных систем различных ведомств. Это позволило исключить необходимость предоставления различных документов и справок лично и упростило порядок оформления пособий и выплат.

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# многодетные семьи , молодые семьи , социальная поддержка

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