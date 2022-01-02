Волонтеры поздравили пожилых и маломобильных тюменцев с Новым годом

| Фото: Дворец творчества и сопрта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и сопрта "Пионер"

Около 300 жителей региона поздравили волонтеры Тюменской области в рамках всероссийской акции "Новый год в каждый дом", сообщает дворец творчества и спорта "Пионер".

С 20 по 31 декабря добровольцы в костюмах Деда Мороза и Снегурочки дарили новогоднее настроение и вручали подарки ребятам из детских домов, детям, находящимся на лечении, малышам из малообеспеченных семей, пожилым и маломобильным людям.

"Новый год — любимый праздник взрослых и детей. К сожалению, в эти праздничные дни не все могут быть в кругу семьи и ощутить тепло родных сердец. К счастью, есть люди, которые никогда не оставят без внимания тех, кому нужна забота и внимание", - отметили организаторы.