Консультационные пункты "Точки опоры" работают в Тюменской области

| Фото: группа форума "Подростки, родители, Rock`n`Roll / Тюмень" ВКонтакте | Фото: группа форума "Подростки, родители, Rock`n`Roll / Тюмень" ВКонтакте

Консультационные пункты проекта "Точка опоры" работают по всей территории Тюменской области.

Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в региональном центре "Семья", семьи могут получить консультации специалистов в различных областях.

"В консультационных пунктах работают психологи, специалисты по социальной работе, логопеды, дефектологи и педагоги. Они бесплатно консультируют родителей по вопросам воспитания и обучения детей", - отметили в центре "Семья".

Родители могут узнать об особенностях развития своего ребенка, способах взаимодействия с ним, помочь адаптироваться в школьном коллективе, "пережить" переходный возраст, стать успешным и уверенным в себе.

Записаться к специалисту можно на сайте точкаопоры72.рф или по телефону 8 (3452) 20-40-70. Консультации предоставляются в нескольких удобных форматах – очный прием, видеосвязь, консультация по Скайпу или телефону.

Региональный проект "Точка опоры" реализуется в рамках исполнения национального проекта "Образование" по инициативе регионального центра "Семья" при поддержке департамента социального развития Тюменской области.

Любовь Голышева