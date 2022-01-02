Консультационные пункты "Точки опоры" работают в Тюменской области
Консультационные пункты проекта "Точка опоры" работают по всей территории Тюменской области.
Как рассказали корреспонденту "Тюменской линии" в региональном центре "Семья", семьи могут получить консультации специалистов в различных областях.
"В консультационных пунктах работают психологи, специалисты по социальной работе, логопеды, дефектологи и педагоги. Они бесплатно консультируют родителей по вопросам воспитания и обучения детей", - отметили в центре "Семья".
Родители могут узнать об особенностях развития своего ребенка, способах взаимодействия с ним, помочь адаптироваться в школьном коллективе, "пережить" переходный возраст, стать успешным и уверенным в себе.
Записаться к специалисту можно на сайте точкаопоры72.рф или по телефону 8 (3452) 20-40-70. Консультации предоставляются в нескольких удобных форматах – очный прием, видеосвязь, консультация по Скайпу или телефону.
Региональный проект "Точка опоры" реализуется в рамках исполнения национального проекта "Образование" по инициативе регионального центра "Семья" при поддержке департамента социального развития Тюменской области.
Любовь Голышева