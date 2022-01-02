В Тюмени скончался директор областной федерации дзюдо и самбо Денис Вакушин

| фото департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | фото департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Ушел из жизни заместитель директора центра олимпийской подготовки "Тюмень–дзюдо", исполнительный директор Тюменской областной общественной организации "Объединенная федерация дзюдо и самбо" Денис Вакушин. Ему был 41 год, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

"Трудно переоценить его вклад в развитие физической культуры и спорта Тюменской области и Российской Федерации. Денис Александрович был мастером спорта России международного класса по самбо и мастером спорта России по дзюдо, бронзовым призером первенства Европы по самбо, неоднократным победителем и призером первенств России и Кубков России, победителем международных соревнований, призером чемпионатов мира по дзюдо среди ветеранов. При его участии состоялись многие значимые соревнования, которые принимал ЦОП "Тюмень-дзюдо". Прекрасный муж и отец. Достойный руководитель, талантливый спортсмен, верный друг, незаменимый коллега", - отметили в ведомтсве.

Официальная церемония прощания с Денисом Вакушиным состоится 3 января в 9 часов в ритуальном зале №1 (ул. Юрия Семовских, 14). Церемония погребения пройдет 3 января в 13 часов 30 минут на его родине – в Шадринске по адресу ул. Свердлова, 128.