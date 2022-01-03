Тоболяков приглашают на фестиваль "ЧудеСани"

| Фото: администрация Тобольска ВКонтакте | Фото: администрация Тобольска ВКонтакте

Креативный фестиваль "ЧудеСани" пройдет в Тобольске 7 января. Мероприятие станет частью Рождественских гуляний и начнется в 13 часов, сообщает администрация Тобольска.

Тоболяки могут побороться за победу в двух номинациях – "Парад санок" и "Гонки на санках".

В первой номинации участникам необходимо оформить детские санки и презентовать их вместе с детьми. От одной семьи должны участвовать не менее двух человек - ребенок и взрослый. В "Гонках на санках" нужно преодолеть дистанцию на скорость, где взрослый должен будет катить санки с ребенком.

В каждой номинации определятся по три победителя. Они получат дипломы и сертификаты.

Заявки на участие принимаются до 4 января на mauk-center@mail.ru.