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Тоболяков приглашают на фестиваль "ЧудеСани"

Общество, 15:02 03 января 2022

администрация Тобольска ВКонтакте | Фото: администрация Тобольска ВКонтакте

Креативный фестиваль "ЧудеСани" пройдет в Тобольске 7 января. Мероприятие станет частью Рождественских гуляний и начнется в 13 часов, сообщает администрация Тобольска.

Тоболяки могут побороться за победу в двух номинациях – "Парад санок" и "Гонки на санках".

В первой номинации участникам необходимо оформить детские санки и презентовать их вместе с детьми. От одной семьи должны участвовать не менее двух человек - ребенок и взрослый. В "Гонках на санках" нужно преодолеть дистанцию на скорость, где взрослый должен будет катить санки с ребенком.

В каждой номинации определятся по три победителя. Они получат дипломы и сертификаты.

Заявки на участие принимаются до 4 января на mauk-center@mail.ru.

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# Тобольск , фестиваль

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