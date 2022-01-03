В "Конторе пароходства" в Тюмени пройдет звуковой перформанс

| Фото: мультицентр «Контора пароходства» ВКонтакте | Фото: мультицентр «Контора пароходства» ВКонтакте

Звуковая встреча Tinnitus пройдет в Тюмени в мультицентре "Контора пароходства" 8 января. Мероприятие начнется в 19 часов в большом зале, сообщает пресс-служба мультицентра.

"Молчаливый звон электромагнитных полей городского пространства, звуковые полотна автострад, проносящиеся мимо разговоры прохожих. Собрав ощущения, заключенные в звуки повседневности, под давлением на их ритм и форму, мы проведем некий обряд гармонизации", - отметили организаторы.

Во время перформанса участники могут говорить, петь или молчать, двигаться или лежать, уходить и возвращаться. Вход на мероприятие свободный.