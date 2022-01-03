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Жителям Омутинского района напомнили о пожарной безопасности

Общество, 16:49 03 января 2022

пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тюменской области

Внеплановые проверки в местах проведения массовых мероприятий проводят специалисты регионального управления МЧС России по Тюменской области в Омутинском районе, сообщает пресс-служба ведомства.

Так, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Омутинскому району, подполковник внутренней службы Владимир Бутаков посетил Южно-Плетневскую среднюю школу. Особое внимание он уделил работе систем автоматической противопожарной защиты.

Владимир Бутаков напомнил работникам учреждения, ответственным за организацию праздничных мероприятий, о недопустимости применения пиротехнических изделий внутри зданий и помещений. С детьми он обсудил правила безопасности во время новогодних праздников.

"Большую опасность для детей и подростков в этот период представляют пиротехнические изделия, которые школьники нередко используют самостоятельно. В первую очередь, мы разъясняем детям, какие последствия могут быть, если использовать пиротехнику без контроля со стороны взрослых", - рассказал Владимир Бутаков.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , Омутинский район , пожарная безопасность

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