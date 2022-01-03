Жителям Омутинского района напомнили о пожарной безопасности
Внеплановые проверки в местах проведения массовых мероприятий проводят специалисты регионального управления МЧС России по Тюменской области в Омутинском районе, сообщает пресс-служба ведомства.
Так, начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Омутинскому району, подполковник внутренней службы Владимир Бутаков посетил Южно-Плетневскую среднюю школу. Особое внимание он уделил работе систем автоматической противопожарной защиты.
Владимир Бутаков напомнил работникам учреждения, ответственным за организацию праздничных мероприятий, о недопустимости применения пиротехнических изделий внутри зданий и помещений. С детьми он обсудил правила безопасности во время новогодних праздников.
"Большую опасность для детей и подростков в этот период представляют пиротехнические изделия, которые школьники нередко используют самостоятельно. В первую очередь, мы разъясняем детям, какие последствия могут быть, если использовать пиротехнику без контроля со стороны взрослых", - рассказал Владимир Бутаков.