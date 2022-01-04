Губернатор Тюменской области Александр Моор взял на особый контроль ситуацию с пожаром на Антипинском НПЗ

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Слаженность всех сил, принимающих участие в ликвидации пожара на Антипинском НПЗ, отметил губернатор Тюменской области Александр Моор на совещании с руководством Тюменского регионального МЧС, полиции и собственниками предприятия.

Пожар локализован. Ситуация находится на особом контроле у губернатора, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.