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Тюменская филармония объявила акцию "Рождественский сюрприз"

Общество, 16:17 04 января 2022

ГУ МЧС России по Тюменской области ВКонтакте | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области ВКонтакте

Акцию "Рождественский сюрприз" объявила Тюменская филармония. При покупке от двух билетов посетителям предлагают скидку 50% на каждое место, сообщает учреждение.

6 января в 18 часов государственный ансамбль народного танца "Зори Тюмени" приглашает зрителей на спектакль "Полночь в саду добра и зла…Вместе навсегда".

30 января в 18 часов начнется концерт Тюменского филармонического оркестра, дирижер – Александр Скульский

4 февраля в 19 часов состоится фортепианный концерт "К пламени" к 150-летию А.Н. Скрябина.

18 февраля в 19 часов вокал-группа "Санрайз" приглашает на фестиваль вокальных коллективов a‘cappella.

19 февраля в 21 час начнется Ночной концерт с Тюменским филармоническим оркестром "Белые ночи Санкт-Петербурга".

Предложение действует до 10 января 2022 года. При покупке билетов онлайн цена с учетом скидки высвечивается на этапе формирования билета, а не на этапе выбора места в зрительном зале.

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