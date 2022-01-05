Телеконсультации помогают тюменским пациентам вовремя получать помощь профильных врачей

| Фото: тюменская поликлиника № 8 | Фото: тюменская поликлиника № 8

Телеконсультации с профильными врачами – кардиологами, эндокринологами, неврологами и т. д. - на приеме у фельдшера ввели в тюменской поликлинике № 8, филиалы которой находятся в Березняках, Тарманах, на Верхнем бору в других отдаленных районах города. Об этом сообщает пресс-служба медучреждения.

"Единая база данных позволяет врачам ознакомиться с результатами диагностических процедур. А видеосвязь – провести прием пациента, не тратя время на переезды между корпусами, – объяснила заместитель главврача поликлиники № 8 Анна Руденко. – Таким образом, специалист может принять больше людей. Да и самим пациентам так комфортнее – не нужно далеко ехать".

Впрочем, иногда осмотр врача и встреча с пациентом лицом к лицу необходимы. Для этого из специалистов поликлиники № 8 создаются мультидисциплинарные бригады, в составе которых – эндокринологи, хирурги, неврологи, ревматологи и акушеры-гинекологи. После новогодних праздников эти врачи начнут по графику выезжать в филиалы и вести прием на местах.

Побывать на приеме профильного доктора, не покидая свой район, теперь смогут пациенты филиалов поликлиники № 8 на ул. Мелиораторов, 17; на ул. Любимой, 1 и на ул. Пражской, 28.

Записать на прием может участковый терапевт на рабочем месте, а сам пациент может оформить запись по телефону контакт-центра 8(3452)56-00-08.

"Мы посмотрим, насколько востребованным будет этот формат работы, – отметила Анна Руденко. – И, ориентируясь на активность пациентов, определим, как часто бригады станут выезжать в филиалы. Но уже сейчас можно сказать, что желающие попасть на прием обязательно будут. Потребность в консультациях этих специалистов высокая. Мультидисциплинарные бригады и телеконсультации позволят сделать такого рода медицинскую помощь более доступной и комфортной".