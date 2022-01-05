Эксперт рассказала, как стать донором костного мозга в Тюмени

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Стать донором костного мозга может любой здоровый гражданин России без хронических заболеваний в возрасте от 18 до 45 лет.

Об этом сообщила представитель движения "Я ответственный донор" Александра Жилина.

"Как и для донора крови, имеются абсолютные противопоказания: хронические неинфекционные заболевания, инфекционные заболевания (ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты В и С), а также ряд других болезней, с перечнем которых можно ознакомиться на сайте yadonor.ru", – отметила волонтер.

Она добавила, что о процедуре донорства костного мозга люди слышат так же часто, как и о донорстве крови. Однако информирования о том, что она представляет, насколько она важна и кому необходима, недостаточно. Исправить эту проблему в Тюменской области пытаются волонтеры-медики.

Для определения HLA-генотипа у потенциального донора берут одну пробирку крови – до 10 мл. После проведения всех необходимых исследований гражданина добавляют в Национальный регистр доноров костного мозга. Впоследствии к донору могут обратиться, если пациенту с таким же генотипом стволовых клеток потребуется трансплантация, передает издание "Тюменская область сегодня".

"Хотелось бы пояснить, что донорство костного мозга – это не тоже самое, что донорство крови. Может пройти большое количество месяцев, а то и лет, прежде чем потенциальный донор станет реальным. И сейчас для нас важно, чтобы люди вступали в регистр, чтобы у пациентов был шанс вовремя найти своего донора, – прокомментировала Александра Жилина. – В основном, помощь требуется пациентам с онкологическими и гематологическими заболеваниями. Доноры могут спасти жизнь тысячам детей и взрослых, больных раком, лейкозом, лимфомой или наследственными заболеваниями".