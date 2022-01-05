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Сотрудники МЧС проверили храмы Тюменской области перед празднованием Рождества

Общество, 16:20 05 января 2022

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Готовность мест празднования Рождества Христова проверили сотрудники управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Тюменской области.

При проведении обследований церквей, храмов и монастырей инспекторы особое внимание уделяли наличию путей эвакуации и эвакуационных выходов, чтобы они были свободны в случае возникновения экстренной ситуации.

С персоналом объектов провели инструктаж и профилактические беседы. Проверяли наличие и исправность первичных средств пожаротушения и системы пожарной автоматики.

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# ГУ МЧС России по Тюменской области , рождество

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