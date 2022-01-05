Водонапорную башню в центре Тюмени отремонтируют и вернут "Дзержинцу"

| Фото: skyscrapercity.com | Фото: skyscrapercity.com

Масштабную реконструкцию водонапорной башни, расположенной по улице Орджоникидзе, 56/2, проведут в Тюмени.

Научно-проектная документация на полный комплекс работ прошла государственную историко-культурную экспертизу еще в июне 2019 года. В сентябре 2021-го мэрия сообщила о скором включении проекта реставрации в бюджет города на ближайшие годы.

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета Тюмени на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов, с которой ознакомилось издание "Тюменская область сегодня", на реставрационные работы выделят 97 млн 846 тыс. рублей. Еще 58 млн. 85 тыс. рублей город планирует предоставить в 2023 году. Всего – 155 млн 931 тыс. рублей.

В рамках реконструкции восстановят утраченные элементы оформления, усилят конструкцию, а также вернут исторические габариты и расстекловку. Проектом предусмотрены также ликвидация поздних внутренних и наружных лестниц и ремонт антресоли шестого яруса.

После реставрации в здании продолжит свою деятельность центр внешкольной работы "Дзержинец". Он открылся на базе водонапорной башни еще в 1966 году.